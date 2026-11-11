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ECONOMIA

Galípolo: situação fiscal e de perfil de dívida está ficando parecida no mundo

Escrito por Eduardo Laguna e Francisco Carlos de Assis (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, disse nesta quarta-feira, 11, que as economias vêm apresentando perfis de dívida mais semelhantes, em um ambiente no qual o encurtamento dos prazos das dívidas soberanas tornou-se um fenômeno global. No fórum de investimentos da Bradesco Asset, o presidente do BC observou que a piora do cenário internacional tem reduzido diferenças antes mais marcantes entre economias avançadas e emergentes no que diz respeito a riscos fiscais e ao comportamento das curvas de juros.

"Esse empinamento das dívidas soberanas é um processo que temos assistido ao redor do globo", afirmou Galípolo, apontando, na sequência, que ficou "bem mais parecida a situação fiscal e da questão de perfil de dívida".

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Na avaliação do presidente do BC, esse ambiente reforça a interação entre moedas e dívidas.

Ele disse que, mais do que a parte longa da curva, as moedas tornaram-se mais sensíveis à parte curta.

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DÍVIDA PÚBLICA/BC/GALÍPOLO/PAÍSES/COMPARAÇÃO
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