Galípolo: sempre desconfie se alguém oferecer solução simples a problemas complexos

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que problemas complexos exigem múltiplas frentes e recomendou cautela com propostas simplificadoras. "Toda vez que tiver um problema complexo, que tem aí há muitos anos, e alguém apresentar para vocês uma solução simples, desconfie", afirmou.

Galípolo não citou nomes, mas a afirmação dele, feita na abertura do evento "Abracam Speech - Câmbio e Cripto", se dá no momento em que o mercado repercute a proposta do economista André Lara Resende no artigo "Eu acuso: uma proposta para eliminar os juros absurdos", originalmente publicado em sua newsletter no Substack em 25 de setembro de 2026.

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O banqueiro central afirmou que, ao longo de 30 e tantos anos, o Brasil conquistou a rolagem e a composição da dívida pública praticamente toda em moeda doméstica. Ainda assim, ponderou que o fato de o Tesouro emitir em reais não elimina o custo de oportunidade para quem financia a dívida, porque o credor compara alternativas, inclusive fora do País.

O presidente do BC disse que a separação entre residente e não residente é "menos relevante nesse exercício, já que, em um mundo de grande interconexão financeira, ambos olham para ativos globais e comparam opções de investimento. "Em economia, deixar de ganhar é igual a perder", afirmou, ao exemplificar que a rentabilidade em dólares de um investimento em juros locais pode ser reduzida se houver desvalorização cambial no período.

Sobre o mercado de câmbio, Galípolo disse que o Brasil tem um mercado absolutamente ativo, entre as moedas mais líquidas e negociadas, com turnover diário de US$ 100 bilhões a US$ 110 bilhões - cerca de US$ 60 bilhões onshore e US$ 50 bilhões offshore. Ele apontou características particulares, como um mercado de derivativos maior do que o mercado à vista e com negociações na B3 superiores às de balcão.

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Galípolo afirmou ainda ser difícil achar benchmark para o funcionamento de mercados cambiais entre emergentes, dadas as diferenças entre países.

Ele também disse que "muitas reformas foram feitas" para mitigar o prêmio de risco associado à conversibilidade, incluindo mudanças no mercado de câmbio, a autonomia do Banco Central e avanços com o novo marco cambial.

Dívida pública

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O presidente do Banco Central afirmou ainda que o investidor que financia a dívida pública brasileira cobra um prêmio que está ligado também ao risco cambial, e não apenas a uma avaliação sobre a trajetória dos juros domésticos.

Para ele, mesmo com a dívida majoritariamente denominada em reais e concentrada em residentes, o credor precifica a possibilidade de perda em moeda forte quando ocorre desvalorização do real.

Na palestra no evento da Abracam, Galípolo disse que parte da percepção de risco pode estar associada a choques cambiais sofridos por um mercado no passado e que pode persistir por muito tempo. "A memória dos choques vai sustentar esse prêmio", disse o presidente do BC.

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"Você só vai conseguir uma redução duradoura do risco percebido se conseguir passar um período longo sem a ocorrência de um choque negativo", acrescentou Galípolo, ao sustentar que a credibilidade é obtida com o tempo.

O presidente do BC afirmou que o retorno em reais pode ser corroído quando convertido em dólares se houver desvalorização cambial, reduzindo a rentabilidade efetiva. Ele também argumentou que emitir dívida na própria moeda é uma vantagem para o emissor, mas envolve risco para o credor. "O credor está correndo esse risco de poder ficar mais pobre em dólares, de ocorrer um evento de desvalorização."

Ele também lembrou que existe um custo de oportunidade avaliado pelo investidor, seja ele residente ou estrangeiro, mesmo quando o financiamento ocorre em moeda doméstica. Num ambiente de interconexão financeira, os agentes comparam alternativas globais, pontuou. "Como vocês sabem, em economia deixar de ganhar é igual a perder", assinalou.

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Galípolo disse que o Tesouro Nacional tem encurtado a estrutura da dívida por ser a melhor forma de rolagem em um ambiente de pouco apetite por risco e maior sensibilidade à "duration" prazo de vencimento de um título, o que acarreta dificuldades para emissões prefixadas ou indexadas à inflação.

Ele afirmou ver um componente global nesse movimento que, na sua avaliação, se correlaciona a choques sucessivos de oferta, que afetaram curvas de juros e prejudicaram ativos pela marcação a mercado.

Papel de médico

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No fim de sua palestra, Galípolo comparou o papel do BC ao de um médico que trata uma doença específica - no caso, a inflação - e, por isso, é chamado a ministrar doses fortes de "antitérmico".

Ele disse que a autoridade monetária tem consciência de que há efeitos colaterais, mas que esses custos seriam menores do que os danos de deixar a doença sem tratamento, indicando que o BC seguirá optando por aplicar o remédio mesmo em "doses cavalares".