Galípolo reitera 'parcimônia e cautela' para ter segurança na convergência de inflação à meta

Escrito por André Marinho e Eduardo Laguna (via Agência Estado)
Publicado em 09.02.2026, 10:28:00 Editado em 09.02.2026, 10:34:56
O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, reiterou a posição de "parcimônia e cautela" na política monetária, para garantir a convergência da inflação à meta. Apesar de ver "melhora" na situação inflacionária, Galípolo destacou que as expectativas acima da meta "incomodam bastante", enquanto os dados ainda indicam uma economia resiliente.

"Esta não é a volta da vitória, porque há dados mostrando resiliência econômica", afirmou o presidente do BC, em painel durante evento organizado pela Associação Brasileira de Bancos (ABBC), em São Paulo.

Galípolo explicou que os riscos associados à política econômica do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se materializaram, mas não conforme o esperado.

Segundo ele, surgiu um cenário em que há uma "correlação inusitada" em momentos de aversão ao risco, que agora se revela benigna para mercados emergentes. "Isso é contraintuitivo ao que espera", ressaltou.

Neste ambiente, o Brasil é visto "como proteção" para investidores por menor ligação com os Estados Unidos no cenário tarifário, disse Galípolo.

