O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, reforçou nesta segunda-feira, 23, que os impactos da reforma tributária para a economia apenas serão apreciados pela instituição quando houver um conjunto já definitivo das alterações previstas para ocorrerem a partir do início do ano que vem, em especial as alíquotas a serem aplicadas.

"Precisamos ter aprovada de forma definitiva a alíquota. Precisamos entender qual vai ser a alíquota, que ainda está em debate. Estamos aguardando para a entender e ir ponderando: entender em que economia que ela vai chegar, em que momento do ciclo que ela vai chegar e qual é a capacidade de passagem para preço a partir do momento que a gente vai estar", explicou Galípolo, durante participação do painel "Política Monetária em um novo ciclo" na 17ª edição do Itaú BBA Macro Vision 2026.

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O evento conta com mediação do economista-chefe do Itaú Unibanco, Diogo Guillen, que já foi diretor do BC.

O Tribunal de Contas da União aprovou a alíquota de referência da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) em 11,3% para 2027, além de um redutor de 44,16% para compras públicas. Para que o porcentual entre em vigor, falta a ratificação por meio de um projeto de resolução no Senado.

No evento, Galípolo também comentou sobre os impactos da Inteligência Artificial sobre a economia. Neste momento, de acordo com ele, há pouca dúvida sobre a demanda por investimentos. "Precisamos saber quais são esses impactos. Como a gente fala no primeiro parágrafo tanto do comunicado do Copom quanto da ata, exige uma cautela adicional para países emergentes num momento como esse", disse.

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Há, de acordo com o banqueiro central, algumas variáveis que precisam ser consideradas, como o efeito prático que pode ter sobre a economia e como ela vai se pagar. Ele destacou como primeira ordem de preocupação maior o impacto sobre a economia global se houvesse uma mudança abrupta por causa da IA.

"Tem uma segunda discussão, que é a discussão de produtividade, que é um pouco aquela piada do sol: você vê ela em todo lugar, menos nas estatísticas ainda. Não conseguimos enxergar nas estatísticas a produtividade, talvez porque o primeiro efeito seja esse mesmo: as pessoas estão conseguindo ser mais produtivas na sua atividade, está sobrando mais tempo, e depois a gente vai conseguir enxergar isso para a economia", exemplificou Galípolo.