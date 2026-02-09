Galípolo reconhece 'melhora' no cenário inflacionário desde a conclusão da alta dos juros

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, reconheceu nesta segunda-feira, 9, que houve uma "melhora" no cenário inflacionário desde o momento em que a autoridade monetária optou por interromper a escalada da Selic e mantê-la em 15% por um período "bastante prolongado". "Existe a necessidade de se reconhecer que houve melhora entre período que concluímos a alta de juros e agora. Existe melhora nas expectativas e na inflação corrente", afirmou, durante evento sobre estabilidade financeira organizado pela Associação Brasileira de Bancos (ABBC).

Galípolo explicou que a inflação se "comportou melhor" em um ambiente de Selic restritiva do que se esperava, mas que a atividade econômica também se mostra resiliente.

"Temos evidências de mercado de trabalho apertado", ressaltou o presidente do Banco Central.

Ele acrescentou que a política monetária atravessou diferentes momentos. Primeiro, houve a elevação de juros, em um cenário em que as expectativas de inflação "namoravam" com o nível de 6%. Naquela época, a inflação de alimentos chegou perto de 17%, lembrou.