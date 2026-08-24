Galípolo: Pix às vezes é vitima de fake news, mesmo por jornais sérios
O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira, 24, que o Pix é vítima de desinformação e fake news. Ele frisou que as novidades sobre o sistema de pagamentos instantâneos são comunicadas, de forma oficial, apenas pela diretoria da autarquia.
A declaração vem na esteira da notícia de que o BC estuda uma trava de 72 horas para liberar transferências suspeitas pelo Pix, de modo que operações de risco tenham uma análise mais detalhada.
Sem especificar a qual notícia se referia, o presidente do Banco Central afirmou que o Pix às vezes é vítima de "fake news". "Às vezes tem jornais sérios, com bons jornalistas, que escutam alguma coisa e publicam uma notícia. Tivemos isso, inclusive, hoje. É super legítimo. Às vezes o jornalista escuta realmente uma fonte. Mas é importante ver como o Pix resiste a isso", disse Galípolo, ao falar da confiança da população no Pix durante o discurso de abertura da Febraban Tech, feira de tecnologia da entidade que representa os bancos.
Ele lamentou que as informações sobre o Pix nem sempre sejam disseminadas de forma bem controlada. Galípolo ressaltou que o Banco Central só se manifesta oficialmente por meio de seus diretores e do presidente, orientando as pessoas a desconfiarem de notícias que usem verbos como "BC estuda", "prevê" ou "considera".
"Então, toda vez que tiver alguma dúvida sobre o Pix, sobre o que vai acontecer com o Pix, entre no site do BC. O BC do Brasil é dos mais transparentes do mundo", declarou Galípolo.