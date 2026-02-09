Leia a última edição
Galípolo: não será uma única reforma que normalizará condições de políticas fiscal e monetária

Escrito por Eduardo Laguna e André Marinho (via Agência Estado)
Publicado em 09.02.2026, 11:50:00 Editado em 09.02.2026, 11:58:58
O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, chamou a atenção nesta segunda-feira, 9, para a dificuldade de combater a inflação no Brasil mesmo com juros historicamente mais altos do que os de outros mercados emergentes. Ele salientou que serão necessárias várias reformas para melhorar a eficácia da política monetária.

Durante evento promovido pela Associação Brasileira de Bancos (ABBC), Galipolo observou que, apesar dos juros altos, a economia mostra resiliência e há dificuldade para a inflação convergir em direção à meta. Mudar esta dinâmica, pontuou o presidente do BC, tornou-se o "grande desafio" da economia brasileira no momento.

Lembrando do Plano Real, que acabou com a hiperinflação no Brasil, Galípolo comentou que, desta vez, não haverá uma "bala de prata" para desobstruir os canais de transmissão da política monetária.

"Isso vai demandar sucessivas reformas, que demandam o engajamento da sociedade como um todo, para normalizar as condições de política fiscal e de política monetária", declarou Galípolo.

Bc copom GALÍPOLO JUROS
