Galípolo: não há regra para atuação do BC no câmbio; atuamos em caso de disfuncionalidades

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, afirmou nesta terça-feira, 27, que não comenta o resultado das eleições nem a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) na próxima semana. Sobre o câmbio, disse não haver regra para atuação do BC, que age quando vê disfuncionalidades.

A declaração foi realizada em entrevista coletiva para comentar o Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do primeiro semestre deste ano.

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"Quando a gente vê, a gente vai atuar. A gente atua só em caso de disfuncionalidades", afirmou o presidente do BC.

Sobre a questão do endividamento das famílias, Galípolo disse que a preocupação do BC são as modalidades de crédito sem garantia, porque a autoridade monetária vê um aumento nessas modalidades com pouca sensibilidade a preços.

"Sempre vai existir demanda por dinheiro, a preocupação que existe são nessas modalidades que a gente está assistindo o crescimento de uma maneira pouco sensível a preço", completou o presidente do BC.