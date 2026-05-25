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ECONOMIA

Galípolo: multas vêm sendo aplicadas no BRB; não há 'waiver' para nenhum tipo de instituição

Escrito por Marianna Gualter e Célia Froufe (via Agência Estado)
Publicado em 25.05.2026, 13:37:00 Editado em 25.05.2026, 13:48:55
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O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta segunda-feira, 25, que multas vêm sendo aplicadas ao Banco de Brasília (BRB) e frisou que não há waiver para nenhum tipo de instituição. "Os casos que se fazem necessários ou que a lei impõe a aplicação de multas por atraso, as multas vêm sendo aplicadas, não há nenhum tipo de waiver concedido para qualquer tipo de instituição", afirmou, durante coletiva sobre o Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do segundo semestre de 2025.

Galípolo reiterou que não há um prazo estabelecido pelo BC ao BRB.

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"BC não acordou nenhum prazo com nenhuma instituição. O Banco Central acompanha diariamente condições de liquidez e balanço de todas as instituições", frisou o banqueiro central.

O presidente do BC ressaltou que a autoridade monetária olha diariamente como cada instituição está cumprindo suas obrigações ou não, e que acompanha todos os casos de bancos, especialmente os que demandam mais atenção.

Também voltou a repetir que autoridade monetária segue com ritos normais, sem comentar casos específicos de instituições financeiras.

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