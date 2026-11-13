Galípolo: modelo de crescimento estimulado pelo consumo está apresentando sinais de fadiga

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta sexta-feira, 13, que o modelo de crescimento econômico estimulado pelo consumo está apresentando sinais de "fadiga" e está se esgotando. "Se você tem uma economia que está em pleno emprego há diversos trimestres, a solução para conseguir crescer mais a partir de agora é com ganhos de produtividade. Você precisa trocar o que está sendo o motor do crescimento para conseguir avançar em ganhos de produtividade", disse Galípolo em relação ao Brasil, durante participação do evento Barclays Day, em painel mediado por economistas do banco britânico.

Nesse sentido, Galípolo ressaltou que sua avaliação não se trata de uma "crítica" a estímulos ao consumo, já que, a partir delas, foi possível levar o País ao pleno emprego e ao ganho de renda de forma exitosa. "A economia está em pleno emprego, se simplesmente você continuar empurrando agora novos estímulos de consumo, provavelmente vai ter um efeito deletério que vai ser andar para trás", pontuou.

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Ainda sobre a economia do País, o presidente do BC destacou que o Brasil oferece um exemplo "bastante positivo" para o mundo, por conta dos processos de estabilização da moeda e resolução de problemas de desigualdade social por meio de programas de transferência de renda. "Conseguiram produzir uma sociedade mais justa, reduzir muito a pobreza, a miséria, a fome. Tudo isso foi reduzido de maneira bastante significativa e é bastante positivo", destacou.

Reforma tributária e quinto choque

O presidente do Banco Central mencionou que, além dos quatro choques de oferta listados na ata da reunião de novembro do Comitê de Política Monetária (Copom), eles consideraram um quinto choque, a questão de ter uma alíquota maior a partir da reforma tributária, mas optaram por não listá-lo, uma vez que a governança do BC somente considera aquilo que já foi aprovado.

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Galípolo retomou a avaliação feita pelo Copom de que os choques mencionados têm uma propagação menor em função da desaceleração econômica e afirmou que essa análise se relaciona com o nono parágrafo do documento, que fala sobre as expectativas de inflação.

"A ideia dos choques se propagarem com menos força em função de uma redução de atividade vem da própria Firmus", disse Galípolo. "Que expectativas importam? Essas expectativas desses agentes que, a partir das expectativas deles, vão poder reajustar preços e será esse reajuste de preços que vai determinar a inflação futura."

Galípolo ponderou que o Focus tem um peso de contribuição adicional porque é formado por especialistas de mercado, que respondem as perguntas com visão de coerência e de quem consegue entender correlações econômicas. "Por isso, há uma coerência entre você ter projeções e expectativas de inflação que estão subindo, atividade econômica que está desacelerando, e apontar, entre os riscos altistas, os choques que nós apontamos", concluiu.

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O presidente do BC também observou que o parágrafo 16 da ata já está há algum tempo na comunicação da instituição. Ponderou que a interpretação é compartilhada por outros BCs do mundo. O parágrafo em questão afirma que choques de oferta têm exercido influência relevante tanto sobre a trajetória recente da inflação quanto sobre sua trajetória prospectiva. Diz que o Copom avalia que não deve reagir aos efeitos primários de choques dessa natureza, mas que é necessário monitorar com atenção eventuais efeitos de segunda ordem e reagir com firmeza caso esses efeitos se materializem.