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ECONOMIA

Galípolo: medidas de segurança para sistema financeiro não têm ponto de chegada, vão continuar

Escrito por Eduardo Laguna e Francisco Carlos de Assis (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, assegurou nesta segunda-feira, 24, que a autarquia seguirá tomando medidas para reforçar a segurança do sistema financeiro.

"Essas medidas não têm um ponto de chegada, vão continuar sendo tomadas em todas as questões: fraude, cyber segurança, FGC Fundo Garantidor de Créditos. Vamos continuar com todas essas medidas", declarou o presidente do BC, durante o discurso de abertura da Febraban Tech, feira de tecnologia da entidade que representa os bancos.

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Galípolo ressaltou que o BC tomou uma série de medidas para aumentar a resiliência do sistema, e contou, para isso, com o engajamento e parceria dos bancos. Ele classificou como falsa a dicotomia entre competição e estabilidade/segurança do sistema. "Na prática, ela dicotomia não existe."

Destacou ainda que cada medida de segurança contou com o apoio de instituições que defendem um ambiente competitivo mais isonômico e que permita o avanço de inovações tecnológicas capazes de oferecer serviços de melhor qualidade à população.

Ao elogiar os bancos, o presidente do BC afirmou que o sistema financeiro brasileiro é reconhecido mundialmente pela eficiência tecnológica e por estar na fronteira da inovação.

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A declaração veio após mencionar debates atuais sobre o futuro do setor na era da inteligência artificial - se a tecnologia representa uma ameaça à existência da humanidade ou se será capaz de resolver problemas.

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SISTEMA FINANCEIRO/SEGURANÇA/BC/GALÍPOLO
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