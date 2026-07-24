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ECONOMIA

Galípolo: IA tem elevado resiliência para lidar com volatilidade de preços internacionais

Escrito por Gabriela Jucá, Francisco Carlos de Assis e Daniel Tozzi (via Agência Estado)
Publicado em 24.07.2026, 12:37:00 Editado em 24.07.2026, 12:59:27
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O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta sexta-feira, 24, que a inteligência artificial (IA) tem contribuído para elevar a resiliência das empresas e da economia ao lidar com preços internacionais e Treasuries, ao permitir ajustes mais rápidos de custos, processos e decisões em um ambiente global mais volátil.

A avaliação foi feita durante a Expert XP, em São Paulo, ao comentar tendências estruturais de longo prazo associadas à tecnologia e seus efeitos sobre as expectativas e a produtividade. Segundo Galípolo, há uma discussão relevante sobre em que medida o avanço da IA se traduz, de forma consistente, em ganhos de produtividade - tema que, na visão dele, permanece em debate e depende do ritmo de investimento e da difusão das novas ferramentas.

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Ao tratar do pano de fundo inflacionário, o presidente do BC observou que os efeitos de preços externos não tendem a ser plenamente "contidos" no curto prazo, o que reforça a importância de mecanismos de ajuste e gestão de custos.

Ele também citou que a atividade segue resiliente, com sinais de reorganização no mercado de trabalho: trabalhadores conseguindo realizar tarefas em menos tempo, sem que isso se converta automaticamente em maior demanda por novas entregas.

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GALÍPOLO preços internacionais volatilidade, IA
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