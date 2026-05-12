TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Galípolo é 1º presidente do BC brasileiro a ocupar presidência de reuniões de emergentes do BIS

Escrito por Cícero Cotrim (via Agência Estado)
Publicado em 12.05.2026, 13:18:00 Editado em 12.05.2026, 13:30:14
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, vai ser o primeiro chefe da autoridade monetária brasileira a ocupar a presidência das reuniões de banqueiros centrais de grandes economias de mercado emergentes do Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês).

Conhecido como o "banco central dos bancos centrais", o BIS anunciou nesta terça-feira a escolha de Galípolo para ocupar o posto. O presidente do BC brasileiro terá mandato de dois anos, contados a partir de 1º de setembro. A eleição foi feita pelos presidentes de outras autoridades monetárias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As reuniões de banqueiros centrais das grandes economias de mercados emergentes acontecem três vezes por ano, no contexto dos ciclos de encontros do BIS. Nessa instância, os participantes trocam visões sobre riscos e desenvolvimentos macroeconômicos e financeiros, além de outros assuntos.

Galípolo substitui o executivo-chefe da Autoridade Monetária de Hong Kong, Eddie Yue. Até a segunda-feira, 11, o presidente do BC brasileiro estava em Basileia, na Suíça, participando das reuniões bimestrais do BIS. Foi nesse encontro que ele foi eleito para o cargo.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BIS chair GALÍPOLO mercado emergentes
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV