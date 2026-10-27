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ECONOMIA

Galípolo diz que não está sendo cotado para a Fazenda e que está contente no BC

Escrito por Marianna Gualter e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, afirmou nesta terça-feira, 27, que não está sendo cotado para assumir o Ministério da Fazenda, que está contente no atual cargo e que seu mandato vai até o final de 2028. Ele concede entrevista coletiva para comentar o Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do primeiro semestre deste ano.

"Então, não existe eu estar sendo cotado ou nada disso relativo à Fazenda. Já comentei várias vezes, para quem é economista não existe emprego mais legal do que eu estou. Não tem nada mais legal do que estar no Banco Central no Brasil, e meu mandato vai até o final de 28", disse o presidente da autoridade monetária.

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Galípolo comentou ainda que as vagas abertas para diretorias no BC são prerrogativas do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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FAZENDA/GOVERNO/INDICAÇÃO/GALÍPOLO/DESCARTE
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