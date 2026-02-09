Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Galípolo diz agradecer a Deus por passar processo como caso Master tendo Lula como presidente

Escrito por André Marinho e Eduardo Laguna (via Agência Estado)
Publicado em 09.02.2026, 11:01:00 Editado em 09.02.2026, 11:09:06
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, agradeceu ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pelo apoio à condução do BC para o caso Master, que teve liquidação extrajudicial decretada em novembro. "Eu agradeço a Deus de estar passando por um processo como esse tendo Lula como presidente", afirmou, durante evento organizado pela Associação Brasileira de Bancos (ABBC), em São Paulo.

Ele citou declarações em que Lula reforçou a autonomia do BC e da Polícia Federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo Galípolo, o apoio fornece "certeza e tranquilidade" para o trabalho de supervisão, além de ajudar pela experiência de Lula.

"O que essa experiência traz para que a gente consiga desenvolver nosso trabalho é muito importante", destacou o presidente do BC.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Bc CASO MASTER GALÍPOLO LIQUIDAÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline