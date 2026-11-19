O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou em depoimento à Polícia Federal que percebeu o vazamento de informações discutidas em reuniões internas do órgão para acionistas do Banco Master, de Daniel Vorcaro.

Segundo o relato, executivos o procuravam e a seus auxiliares para esclarecer suspeitas na operação da instituição financeira imediatamente após debates reservados em que as dúvidas eram levantadas.

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"Imediatamente (depois) que a gente fazia isso, apareciam coisas como essa que a gente comentou com um pedido de reunião que vinha deles para vir aqui esclarecer pontos que a gente havia discutido internamente. Ou apareciam documentos para tentar esclarecer aquele ponto ou coisas desse tipo", disse Galípolo em depoimento à PF.

As suspeitas eram de que o então diretor de supervisão bancária, Paulo Sérgio Neves de Souza, se comunicava com o banqueiro e lhe municiava de informações privilegiadas. O servidor teria sido beneficiado pela venda de imóveis no valor de R$ 6,5 milhões e fez uma viagem com a família à Disney bancada por Vorcaro. Houve ainda um repasse de R$ 1 milhão para um negócio de café de seu irmão.

Em contrapartida, Neves de Souza revisava documentos que o Master enviava ao BC e fornecia informações estratégicas a o banco.

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"Já vinha de um processo de estranhamento, identificado não só por mim, mas por outros diretores, de que existiam reuniões internas que pareciam que os dados chegavam a até, é, os acionistas do banco ou alta direção do Banco Master", disse o presidente do BC.