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Galípolo depôs à PF como testemunha no caso Master

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, depôs nesta terça-feira, 6, na condição de testemunha, no inquérito que investiga fraudes envolvendo o caso Master.

O depoimento foi confirmado pela PF, mas não há, até o momento, detalhes do teor dos esclarecimentos prestados pelo presidente do BC.

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Galípolo confirmou que prestaria depoimento à PF no fim de setembro, depois de ser intimado pela entidade para prestar esclarecimentos sobre a fiscalização do Banco Master. Além de Galípolo, o ex-presidente do BC Roberto Campos Neto também foi intimado como testemunha.

O depoimento de Galípolo realizado nesta terça-feira não consta até o momento na agenda oficial do banqueiro central, disponível no site do BC.

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CASO MASTER/PF/DEPOIMENTOS/GALÍPOLO/TESTEMUNHA
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