Galípolo: ciclo com pausas é ferramenta que está na caixa do BC, sem tabu

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta sexta-feira, 13, que a possibilidade de conduzir um ciclo com pausas é algo que está na caixa de ferramentas da autoridade monetária brasileira. "No momento que a gente entender que é o caso, faremos. Acho que não tem nenhum dogma, nenhum tabu em torno disso", disse o presidente do BC, que participou de evento promovido pelo Barclays, em São Paulo.

A resposta foi dada quando Galípolo foi questionado sobre existir uma tendência de os ciclos de política monetária no Brasil serem contínuos, com pausas que sinalizam o fim do ciclo, enquanto outros países da América Latina, como México, Chile e Colômbia, fazem ciclos com pausas mais discretas.

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"Olhando para o passado e para o que aconteceu, o que acaba acontecendo é que temos um comportamento, talvez muito específico aqui, de quando você pausa ou para algum tipo de ciclo imediatamente começam a existir precificação no sentido contrário. O mercado começa a precificar sempre que você vai ter uma movimentação no sentido contrário", observou Galípolo.

O presidente do BC enfatizou que cada ciclo é específico e tem suas particularidades, e reforçou que essa é uma ferramenta que está no arcabouço e pode ser usada.

Formação

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Gabriel Galípolo reforçou ainda que a taxa de juros formada a partir das decisões de política monetária não são formadas da mesma maneira, e nem sob a mesma lógica, que os juros de mercado, formados ao longo da curva de juros.

Nesse sentido, ele destacou que a trajetória da dívida pública no Brasil, está mais relacionada com o nível da taxa de juros definida pela política monetária. "Ao você ter mais de 50% da sua dívida indexada à Selic, obviamente você linkou mais diretamente a trajetória desta dívida com a manutenção, ou com a mudança da taxa de juros da política monetária. Daí deriva a ideia de que o Banco Central pode fazer o que bem entender ou querer fazer o que quiser. É um exercício que eu sei que é perder tempo, explicar para quem está sentado em frente a um terminal todos os dias e operando todos os dias. É muito óbvio", afirmou.

Em seguida, Galípolo disse que parece ter havido o surgimento de um novo "centralismo econômico" controlado pela demanda, que imagina que o Tesouro e o Banco Central podem controlar todos os preços da economia. "E quem está operando no mercado, sabe muito bem que a tentativa de comprimir qualquer tipo de elevação de prêmio, decorrente de uma elevação da percepção de risco em um desses ativos, vai provocar justamente um vazamento deste prêmio para algum outro, com uma distorção que vai ser feita no mercado".

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Na avaliação de Galípolo, trata-se de um problema que atinge não apenas economias emergentes, mas também países desenvolvidos. "Esse é um problema que aflige diversas economias e a experiência que a gente tem é que a única maneira de comprimir o prêmio é comprimindo o risco. E comprimir o risco está diretamente relacionado com a ideia de credibilidade", detalhou.