Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Galípolo: causa estranhamento que críticas fiscais à PEC 65 venham da equipe econômica

Escrito por Marianna Gualter e Célia Froufe (via Agência Estado)
Publicado em 25.05.2026, 13:59:00 Editado em 25.05.2026, 14:10:16
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta segunda-feira, 25, que causa estranhamento que críticas fiscais à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 65 venham da equipe econômica, uma vez que coube justamente a seus membros a elaboração desse trecho do texto.

"Eu tenho lido em alguns lugares que alguns membros da equipe econômica estariam preocupados com a questão do impacto no resultado primário e na relação do Tesouro com o Banco Central. Lógico, eu imagino que alguém tenha ouvido, não tô duvidando de quem escreveu isso, não. Mas a gente recebe com algum estranhamento porque, efetivamente, o texto e a forma que está colocado lá veio justamente da equipe econômica e consolidado pela AGU", disse Galípolo, citando a Advocacia Geral da União.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O presidente do BC emendou que, se houvesse uma proposta para uma superação total, na qual o BC tivesse que absorver integralmente o resultado das variações contáveis, essa alternativa teria seu apoio.

"A gente assina agora, saímos com o acordo aqui, dado que o Banco Central absorve integralmente o resultado. Por quê? Pela questão que a gente comentou agora sobre como funciona o Banco Central. O Banco Central do Brasil não tem um grande impacto, vamos dizer, de custo da operacionalização da política monetária, porque estou usando títulos públicos. A maior parte do resultado do Banco Central vem de variação cambial", disse ele.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
autonomia Bc GALÍPOLO PEC
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV