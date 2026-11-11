Galípolo: BC tenta combinar mandato de perseguir meta com suavização de ciclo

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, disse nesta quarta-feira, 11, que a autoridade monetária busca conciliar o mandato central de convergência da inflação para a meta com a preocupação de suavizar o ciclo econômico. Durante participação em fórum de investimentos da Bradesco Asset, ele observou que o efeito da política monetária depende menos da variação pontual da taxa básica de juros e mais do tempo de permanência em nível restritivo.

"É o período que você está ali permanecendo com aquela taxa de juros que vai fazer o efeito", disse Galípolo, ao lembrar da defesa de manutenção dos juros em patamar contracionista por mais tempo feita pelo BC no período em que o mercado contestava a eficácia da política monetária.

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Galípolo atribui pressão inflacionária a choque de oferta, não mais à economia aquecida

O presidente do Banco Central disse também que a pressão inflacionária atual decorre de choques de oferta, e não de uma economia aquecida. Ele sustentou que não há mais questionamento sobre a potência da política monetária em provocar desaceleração da atividade.

Galípolo pontuou que o BC sempre reconheceu a existência de forças que podem mitigar a transmissão dos juros à atividade, mas que, quando isso ocorre, a reação é manter a taxa em patamar mais contracionista.

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O presidente do BC ponderou, ainda, que, tirando um componente possivelmente mais persistente relacionado ao câmbio, é difícil supor que os choques de oferta vão se estender por muitos anos. "Tirando uma permanência ou um movimento mais relativo a câmbio, é mais difícil imaginar que os outros choques de oferta se propaguem até 2029, 2030."

Comunicado e ata deixam claros cenários doméstico e internacional

Galípolo afirmou ainda que a reação da autoridade monetária aos cenários doméstico e internacional já está contemplada na comunicação oficial mais recente, em especial no comunicado e na ata do Comitê de Política Monetária (Copom). A declaração foi feita em meio a questionamentos sobre como o BC vai calibrar a política monetária diante do choque do petróleo e da piora do ambiente externo.

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"Acho que isso está bem tratado ali no tema da ata e no tema do comunicado", disse Galípolo, ao responder a uma pergunta sobre em que medida o Banco Central reagiria ao condicionamento econômico, num contexto de pressão de commodities e juros elevados no exterior.

Ele afirmou que, ao se observar a comunicação do Copom, "está bastante claro" o diagnóstico apresentado para os dois vetores que hoje orientam a avaliação do BC: o cenário internacional e o quadro doméstico de atividade, mercado de trabalho e transmissão da política monetária.

No campo externo, Galípolo voltou a classificar o ambiente como mais adverso, avaliação que, segundo ele, é de difícil contestação.

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O presidente do BC citou a duração do conflito como fator de incerteza e ressaltou que o choque tem se refletido nos preços do petróleo e derivados. Ele também apontou que a deterioração do cenário internacional produziu uma mudança na lógica da política monetária dos países centrais, com efeitos sobre a trajetória de juros e implicações que demandariam mais cautela. Na leitura do BC, essa combinação amplia o grau de desafio para economias emergentes, que tendem a ser mais sensíveis a choques de oferta e a mudanças de condições financeiras globais.

Ao comentar o cenário doméstico, o presidente do BC disse que o Copom registrou na ata o avanço de evidências de transmissão da política monetária para a atividade. Ele mencionou um conjunto de indicadores ligados ao crédito que, na sua avaliação, já vem demonstrando um processo de desaceleração. O banqueiro central observou ainda que, embora o mercado de trabalho permaneça resiliente, há sinais na margem de arrefecimento, compatíveis com o quadro descrito pelo Comitê.

Galípolo avaliou que o momento atual difere do que chamou de ciclo "quase de livro-texto" vivido anteriormente, em que emprego elevado e inflação acima da meta ofereciam uma leitura mais direta para a condução da política monetária. Agora, afirmou, o ambiente se tornou mais desafiador porque coexistem sinais de desaceleração da economia e expectativas de inflação pressionadas. Para ele, a explicação para essa dissonância está relacionada, em grande medida, a choques de oferta, que empurram a inflação para cima mesmo com menor dinamismo da demanda.

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O presidente do BC disse ainda que a diretriz da autoridade monetária tem sido reforçar a transparência, evitando mensagens que busquem induzir o mercado. "A intenção é refletir como nós estamos vendo a coisa", afirmou, acrescentando que, diante de um conjunto de fatos considerados evidentes, por vezes é preciso "defender o óbvio" por meio da comunicação oficial.

Para Galípolo, a ata e o comunicado já trazem os elementos centrais para entender como o BC está lendo o ambiente e calibrando sua função de reação.

Valor de guidance não é positivo em meio a incertezas

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O presidente do Banco Central disse ainda que a estratégia de sinalizar os próximos movimentos de política monetária, o chamado forward guidance, não tem valor positivo em um momento de elevada incerteza. Segundo ele, em um ambiente marcado por volatilidade e por uma dinâmica "dissonante" para a lógica tradicional da política monetária - na qual juros altos levam à queda da inflação -, cabe ao BC ser transparente sobre como está lendo a economia, sem se comprometer antecipadamente com um roteiro de decisões.

"Hoje o valor de um guidance não é positivo, é negativo", afirmou Galípolo.

Ele acrescentou que o BC tem sido transparente sobre como está enxergando a economia e tem buscado abrir apenas o "framework" - ou seja, o embasamento - de suas decisões, como tem sido feito por outros bancos centrais no mundo.

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Galípolo reconheceu que, diante da incerteza, o mercado busca uma orientação mais direta sobre os próximos passos do BC, mas observou que esse não é o padrão de comunicação adotado por bancos centrais atualmente.

O presidente do BC reiterou em sua fala que, conforme registrado na ata do Copom, o cenário requer cautela, demandando a manutenção do patamar substancialmente contracionista dos juros. Ele também afirmou que o ambiente atual é mais desafiador do que em ciclos anteriores, por combinar sinais de desaceleração econômica com expectativas de inflação em alta, movimento que atribuiu à incidência de choques de oferta.