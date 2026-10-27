Galípolo: BC pretende publicar medidas adicionais relacionadas ao crédito ainda em 2026

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta terça-feira, 27, que pretende anunciar mais medidas para o crédito em 2026. A preocupação, segundo ele, é com as pessoas que já estão com atrasos significativos em modalidades caras.

"A gente pretende anunciar medidas adicionais ainda esse ano, sim. As medidas que publicamos agora atendem e alcançam essas pessoas, do ponto de vista da oferta ativa", afirmou Galípolo, em entrevista coletiva para comentar o Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do primeiro semestre deste ano.

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Galípolo acrescentou que há uma preocupação específica com as pessoas que já estão no rotativo, pagando juros altos e com atrasos significativos.

Para as novas medidas, o presidente do BC disse que usará as melhores práticas internacionais e exemplos da literatura.