Galípolo: BC jamais tentou 'operar' o mercado de expectativas; mensagem está bastante clara

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta sexta-feira, 13, que a comunicação do Comitê de Política Monetária (Copom) está bastante clara sobre como os membros veem o cenário. "Esse é um BC que jamais tentou, por falta de uma expressão melhor, 'operar' o mercado de expectativas. Achamos que a grande esperteza que o Banco Central pode ter é ser o mais franco possível e transparente possível sobre como vê a economia, dada as complexidades e os desafios que nós temos", disse Galipolo, em evento do Barclays, em São Paulo.

Ele foi questionado sobre o espaço para voltar a reduzir a taxa Selic e o que poderia aumentar a confiança do BC no momento em que vários choques acontecem.

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Ao fim de sua resposta, Galípolo disse: "Você pode não gostar do que o Banco Central escreveu, é do seu direito. Volto à minha fala: você contratou, colocou o seu dinheiro em uma gestora. O papel desse gestor não é gostar ou desgostar do Banco Central; é entregar uma rentabilidade atrativa. Se, por acaso, o seu gestor ainda não entendeu a mensagem do Banco Central, questione o seu gestor. Ela está sendo bastante clara."

Cruzada sobre diferença entre juros de curto e de longo prazo está na comunicação

O presidente do Banco Central observou ainda que o parágrafo sobre o impacto no curto prazo e em uma dimensão mais estrutural da política fiscal está desde 2025 na comunicação da autoridade monetária. "É uma cruzada quase evangelizante de tentar explicar a diferença entre juros de curto prazo e juros de longo prazo que está na nossa comunicação. Confesso que me sinto fracassado em explicar essa diferença, não para vocês, mas para o público em geral e para o debate do senso comum", emendou.

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Galípolo detalhou que esse parágrafo diz justamente que há duas frentes, do ponto de vista da taxa de juros de curto prazo e da atividade econômica, e do ponto de vista da trajetória e da sustentabilidade da dívida, que está mais relacionado aos preços dos ativos e à evolução deles.

O banqueiro central avaliou que essa separação dialoga com as particularidades de ser um banqueiro central em um país emergente e pontuou que essas questões estão mais visíveis nos dois ciclos recentes, do biênio 2025-2026 e o que está se colocando agora.

Segundo Galípolo, no biênio passado, havia uma leitura mais evidente no mercado de que existia uma economia aquecida, com estímulos ao consumo e demanda que proviam desse aquecimento. Hoje, afirmou, não há nenhum respondente do QPC, Firmus, Focus ou entre os dealers que veja um hiato mais positivo para 2027, ou uma economia mais dinâmica no ano que vem.

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"Aquela discussão que existiu durante um período em 2025, sobre se a política monetária teria força e potência o suficiente para perseguir o seu objetivo do ponto de vista de produzir um nível de contração capaz de equilibrar oferta e demanda para poder perseguir a meta, acho que esse tema está relativamente endereçado", disse ele.

Atualmente, acrescentou, a discussão está mais relacionada ao risco, prêmio e questões estruturais e de longo prazo. "Isso dialoga também com uma lógica de que você um sendo um país emergente, você tem que balancear e olhar para as composições que existem de todos esses ativos, as relações entre prêmio e risco, o que vai te dar uma prescrição que nem sempre é idêntica ao que quem está na economia avançada vai pode conduzir", concluiu.

Crescimento

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O presidente do Banco Central afirmou ainda que o Brasil possui uma série de "vantagens competitivas" em relação a outros países e que, diferentemente de outras economias, a brasileira depende de poucos fatores que estão fora de seu alcance para crescer.

"O Brasil sai de uma moratória dos anos 1980 para ter hoje US$ 370 bilhões de reservas. Sai de uma inflação de três dígitos por 15 anos para uma de inflação hoje, que está fora da meta e incomoda o Banco Central, mas que é uma inflação menos de 1% acima da inflação norte-americana", listou o presidente do BC.

Ele também exaltou que o Brasil se tornou um exportador líquido de petróleo, possui matriz energética limpa, é um grande exportador de alimentos e, acima de tudo, é uma democracia.

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"Talvez a economia brasileira seja das poucas que, para conseguir avançar, dependa tão pouco de coisas que não estão sob o seu controle e tenha tantas coisas ao seu alcance para conseguir migrar para esse próximo passo. E depende muito de nós. De a gente conseguir fazer um debate econômico que seja responsável, que não degenere para um cinismo", disse Galípolo.

Em seguida, o presidente do BC também destacou que a autarquia passou por avanços institucionais importantes e que se trata de uma instituição que seguirá "cumprindo o seu papel", aliando estabilidade de preços e estabilidade financeira e econômica.