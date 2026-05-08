Galípolo: antes da geopolítica monopolizar debate, stablecoins estavam no topo da mente dos BCs

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta sexta-feira (8) que, antes de as tensões geopolíticas monopolizarem o debate, os riscos e oportunidades das stablecoins estavam no "topo da mente" de todos os BCs.

A declaração ocorreu em evento realizado na Espanha. Galípolo abriu a palestra da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, no I Fórum Econômico do Banco da Espanha para a América Latina.

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"Nós supervisores do mercado financeiro, reguladores, sempre buscamos impulsionar e acolher a inovação tecnológica. Mas recentemente, Lagarde disse que tem alguma dificuldade em ver o caso de negócios para stablecoins, e a maneira como entendi isso é: quando as stablecoins oferecem uma solução melhor ou com menos atrito por causa de alguma vantagem tecnológica, ou quando é o caso de apenas vermos menos atrito porque é uma maneira de contornar o quadro regulatório, oferecendo algum tipo de opacidade para esse tipo de operação. E se esse for o caso, precisamos de algo que a senhora Largarde também tem muita experiência, sincronizar nossos movimentos nessas águas turbulentas que vemos hoje", disse.

No início de sua fala, Galípolo fez referência à experiência de Largarde e afirmou que a presidente do BCE é um modelo a ser seguido.

"Estamos sempre buscando suas palavras de sabedoria, especialmente quando estamos navegando por águas turbulentas, como nos tempos que estamos passando agora", disse. "Uma das coisas que aprendi durante esses últimos 17 meses neste trabalho é que algo que mantém esta comunidade unida é que todos os bancos centrais têm o mesmo estado de espírito e humor. Estamos constantemente preocupados - e é fato que as notícias recentemente nos ajudam a manter firme esse estado de espírito."