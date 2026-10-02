Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

G7 liberará 100 milhões de barris de reserva estratégica e coordena ações sobre diesel e Ormuz

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Líderes do G7 anunciaram nesta sexta-feira, 2, um pacote coordenado de medidas para conter a volatilidade nos mercados de energia, com liberação de 100 milhões de barris de estoques estratégicos ao longo de quatro meses, início imediato e prioridade ao diesel nos primeiros 20 dias.

Em comunicado após reunião virtual, o grupo afirmou que vai coordenar cronogramas de manutenção de refinarias para evitar paralisações simultâneas e elevar temporariamente a utilização das unidades, onde for possível. Também pediu a países com grande capacidade de refino que ampliem a produção de derivados, sobretudo diesel. O G7 informou ainda que voltará a se reunir, no âmbito da Agência Internacional de Energia (AIE), nos próximos dias para avaliar liberações adicionais do combustível.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os líderes reafirmaram o compromisso de não impor restrições às exportações de energia entre os integrantes do grupo e pediram que outros produtores evitem medidas que agravem as tensões no mercado. A AIE deverá monitorar a implementação do pacote e apresentar, em até 20 dias, recomendações que incluam a recomposição dos estoques.

O G7 também condenou os ataques do Irã contra países da região e exigiu a restauração "imediata e plena" dos direitos de navegação no Estreito de Ormuz. O grupo elogiou os esforços dos EUA para garantir o livre fluxo comercial pela rota e disse que manterá as sanções contra a Rússia diante dos contínuos ataques contra a Ucrânia.

Em vídeo publicado simultaneamente no X, o presidente da França, Emmanuel Macron, disse que mais de três quartos dos volumes que circulavam antes da guerra já voltaram a sair por Ormuz e pelo corredor de Yanbu, no Mar Vermelho. Segundo ele, o tráfego pelo estreito está sendo retomado diariamente, embora ainda não tenha voltado a 100%, e há esforços para reforçar a segurança da rota.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Macron afirmou que o G7 também trabalhará para viabilizar o retorno das seguradoras aos petroleiros e reduzir os custos de transporte, em coordenação com países do Golfo. O francês acrescentou que iniciativas diplomáticas continuam em andamento para buscar um acordo ou um marco consensual para o tráfego em Ormuz.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA/IRÁ/GUERRA/EFEITOS ECONÔMICOS/COMBUSTÍVEIS/G7/ESTOQUES/LIBERAÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV