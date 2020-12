G-7 tem discussão 'produtiva', diz Mnuchin, com presença de Georgieva, do FMI - TNOnline

Continua após publicidade

O G-7 realizou videoconferência nesta segunda-feira, 7, com ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do grupo. O secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, qualificou no Twitter o evento ocorrido nesta manhã como "produtivo", com discussões sobre ações eficazes em resposta à covid-19, bem como de estratégias para conseguir uma recuperação "robusta". Moedas virtuais também estiveram na pauta, comentou.

O evento teve a presença da diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Em sua conta no Twitter, Georgieva disse estar feliz por participar e parabenizou os EUA pela presidência de turno do grupo.

"Uma coordenação forte é vital para a recuperação, construir adiante uma economia verde e inclusiva, e o apoio a países de renda baixa com vacinas, redução da dívida e acesso a financiamento", afirmou a diretora-gerente do FMI.

O G-7 é formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, com a União Europeia também representada.