G-20 se compromete com 12 ações para acelerar transição digital de economias

Os países do G-20 divulgaram em conjunto uma declaração com 12 ações para acelerar a transição digital. O documento é resultado do encontro ministerial que ocorreu nesta quinta-feira, em Trieste, na Itália.

Os ministros se comprometeram a adotar medidas para reforçar políticas industriais e a cooperação internacional para uma transformação digital do crescimento sustentável. Eles reafirmaram sua vontade de implementar inteligência artificial de modo confiável e dizem, através do comunicado, incentivar a meta de conexão à internet para todos até 2025.

Entre as medidas, ainda estão a conscientização dos consumidores e proteção das crianças no ambiente digital. A melhoria na digitalização de serviços públicos, a importância de uma identidade digital e o desenvolvimento de uma regulação ágil, que preveja inovações e previna possíveis impactos negativos pelo progresso da tecnologia na sociedade, também constam no texto.

Conforme divulgado, os ministros receberam ainda um Relatório do G-20 sobre Práticas em Compras Públicas e Inovadoras para Cidades e Comunidades Inteligentes, elaborado pela presidência italiana.

A fim de demonstrar comprometimento com o trabalho para uma digitalização que leve à uma recuperação "resiliente, forte, sustentável e inclusiva", conforme comunicado, os ministros transformaram a já existente força-tarefa em um grupo de trabalho permanente pela economia digital.