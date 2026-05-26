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ECONOMIA

Fux retira sigilo de ação do DF que busca socorro da União ao BRB

Escrito por Lavínia Kaucz (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 15:52:00 Editado em 27.05.2026, 02:02:14
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O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), retirou o sigilo de processo movido pelo governo do Distrito Federal (DF) para pedir socorro da União ao Banco de Brasília (BRB) após o prejuízo causado pelo Banco Master. Na tarde desta terça-feira, 26, o ministro vai receber a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), e representantes da Advocacia-Geral da União (AGU) e do Ministério da Fazenda para buscar uma conciliação.

O DF busca um empréstimo de R$ 6,6 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e quer que a União seja avalista da operação. O objetivo é injetar o dinheiro no BRB e cobrir o rombo deixado pelo Master na instituição. A União resiste devido à classificação C na Capacidade de Pagamento (Capag) do DF.

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Na ação, o governo do DF pede que o Supremo determine à União que se abstenha de

exigir a Capacidade de Pagamento (Capag) para dar aval à operação de crédito destinada ao processo de recuperação financeira do BRB.

Também pede liminar para suspender os efeitos impeditivos da classificação "C" atribuída ao DF e reconheça o direito do ente federado à reclassificação da Capag.

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CASO MASTER/BRB/SOCORRO/DF/GOVERNO FEDERAL/NEGOCIAÇÕES/STF/MEDIAÇÃO
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