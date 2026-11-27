O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux recuou e estendeu por mais 15 dias o contrato de transferência de depósitos judiciais do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) para o Banco de Brasília (BRB). A decisão foi tomada após o BRB recorrer da decisão que havia negado a prorrogação do contrato.

Ao longo dos 15 dias, a Caixa Econômica Federal - para onde o TJ-BA migraria seus depósitos - deverá se manifestar. O prazo começa a contar a partir desta sexta-feira, 27.

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Os recursos que motivaram a decisão foram apresentados pelo BRB, mas estão sob sigilo. A restrição da publicidade do documento foi contestada pela seccional baiana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-BA).

"Não há nos autos decisão que tenha decretado esse sigilo nem indicação da hipótese legal que o justificaria, assim, decisão que estende um contrato administrativo de custódia de depósitos judiciais de todo o Poder Judiciário da Bahia se apoia apenas em documentos que ninguém, além do embargante, pode ler", disse a entidade em manifestação ao Supremo.

Na última terça-feira, 24, Fux negou um pedido do Distrito Federal (PF) para prorrogar por mais 180 dias o contrato de transferência de depósitos judiciais. Em agosto, Fux havia determinado a prorrogação do contrato por 90 dias e o prazo se encerrou nesta sexta.

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Ao pedir a prorrogação, o BRB sustentou que a interrupção do contrato fará com que o banco deixe de receber R$ 394 milhões mensais em novos depósitos judiciais e que a substituição comprometeria a estabilidade financeira da instituição.

Para o ministro, o BRB descumpriu as exigências estipuladas para manter o contrato, como a adoção das medidas pactuadas com a União para socorrer o banco.

O BRB administra cerca de R$ 30 bilhões em depósitos judiciais de cinco tribunais: Bahia, Distrito Federal, Alagoas, Paraíba e Maranhão. A preocupação do governo e do Judiciário é que o comprometimento da capacidade financeira do banco possa afetar o cumprimento dessas obrigações.

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No fim de maio, Fux homologou acordo entre governo do DF, BRB e o governo federal para que uma operação de empréstimo cubra o rombo do banco deixado após operações com o Banco Master. A operação, no entanto, ainda enfrenta entraves.