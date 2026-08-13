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ECONOMIA

Fux: partes veem que tratativas para BRB seguem valendo

Escrito por Célia Froufe, Lavínia Kaucz e Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), considerou que as negociações para alcançar um acordo para capitalizar o Banco de Brasília (BRB) seguem valendo após a audiência entre as partes realizada na sede da Corte. Ao final, ele afirmou que está "bem informado" sobre as perspectivas dos envolvidos e perguntou aos presentes se todos gostariam de continuar na mesa de negociação.

"Eu me considero bem informado pelas partes nessa mediação, e como faz parte, antes de uma última pergunta, ainda é útil prosseguir nessas tratativas para tentar solucionar?", questionou.

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A governadora do Distrito Federal (DF), Celina Leão, foi a única a se manifestar para reforçar a defesa de uma solução negociada. "Acho que há uma boa vontade, acho que todas as falas aqui foram convergentes", disse. Como os representantes da União, dos bancos e do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) não se opuseram, Fux considerou que todos concordaram com a continuidade das tratativas.

"As partes entendem que ainda é útil prosseguir nessas tratativas de criar uma equação econômica e financeira para a solução desse problema, nunca desconhecendo que a origem do problema está exatamente num gravíssimo mal feito, mas que não é atribuível à atual governadora", concluiu Fux.

O passo seguinte é a apresentação, pelas partes, de propostas para a construção do acordo. "Espero que nos autos todos tragam informações positivas de arquitetura econômica (para o acordo)", pediu Fux.

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CASO MASTER/BRB/SOCORRO/STF/FUX
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