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ECONOMIA

Fux mediará reunião entre governadora do DF e governo federal sobre socorro ao BRB

Escrito por Lavínia Kaucz (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 11:22:00 Editado em 27.05.2026, 01:33:44
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O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), vai mediar na tarde desta terça-feira, 26, uma reunião entre a governadora do Distrito Federal (DF), Celina Leão (PP), e representantes do governo federal para discutir o socorro da União ao Banco de Brasília (BRB) após o prejuízo causado pelo Banco Master.

O tema é objeto de ação movida pelo governo do DF, relatada por Fux.

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A reunião está prevista para às 16 horas no gabinete do ministro.

Devem participar representantes da Advocacia-Geral da União e do Ministério da Fazenda.

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CASO MASTER/BRB/SOCORRO/DF/GOVERNO FEDERAL/NEGOCIAÇÕES/STF/MEDIAÇÃO
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