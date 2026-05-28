Fux, do STF, homologa acordo entre União e DF que destrava socorro ao BRB

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O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), homologou o acordo firmado entre a União e o governo do Distrito Federal (DF) que possibilita um empréstimo de cerca de R$ 6,5 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC). A conciliação foi concluída em audiência mediada por Fux nesta quinta-feira, 28.

O despacho que valida o acordo foi publicado no período da tarde desta quinta.

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Fux é relator de ação movida pelo governo do DF para obrigar o governo federal a participar do socorro ao BRB.

Na conciliação, foi acordado que a União não vai ajudar com recursos nem garantias, mas a operação de crédito terá fiança de grandes bancos públicos e privados.

O DF, por sua vez, prestará contragarantias com o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do Fundo de Participação dos Estados (FPE).