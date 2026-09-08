Fusões e aquisições somam R$ 210,7 bi em 2026, com queda no número de operações, diz relatório

O mercado brasileiro de fusões e aquisições registrou 834 transações até agosto de 2026, movimentando R$ 210,7 bilhões, segundo relatório do TTR Data. Na comparação com igual período de 2025, houve queda de 31% no número de operações, mas alta de 11% no capital mobilizado, de acordo com o levantamento.

Segundo o TTR Data, 43% das transações tiveram valores divulgados e 77% das operações já foram concluídas. Apenas em agosto, foram registradas 57 transações, entre anunciadas e concluídas, somando R$ 12,6 bilhões.

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Por setor, Internet, Software & IT Services liderou em número de operações, com 140 transações, seguido por Real Estate, com 131. No recorte cross-border, empresas brasileiras fizeram mais operações nos Estados Unidos (11) e na Colômbia (sete). Do lado do investimento estrangeiro no Brasil, os EUA lideraram, com 87 aquisições, apesar de o relatório apontar queda de 23% nas aquisições de empresas brasileiras por grupos americanos.

No segmento de private equity, o relatório contabilizou 56 transações, totalizando R$ 34,5 bilhões, com recuo de 13% no volume. Em venture capital, foram 134 rodadas somando R$ 8,0 bilhões, queda de 46% no número de operações. Em asset acquisitions, houve 205 transações, com R$ 37,9 bilhões, redução de 8% no volume.

A transação do mês destacada pelo TTR Data em agosto foi a conclusão da venda da CPC pela Motiva para a ASUR, no valor de R$ 5,1 bilhões.

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Nos rankings de assessoria, o BTG Pactual liderou entre assessores financeiros em número de operações e em valor, com 31 transações e R$ 54,3 bilhões. Entre os assessores jurídicos, o Mattos Filho ficou na primeira posição, com 65 operações e R$ 64,0 bilhões, segundo o relatório.

*Conteúdo elaborado com auxílio de inteligência artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado