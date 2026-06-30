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ECONOMIA

Fundo incorpora shopping Center Lapa e parte para compra de 15 imóveis

Escrito por Circe Bonatelli (via Agência Estado)
Publicado em 30.06.2026, 16:23:00 Editado em 30.06.2026, 16:30:13
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O tradicional Shopping Center Lapa, na zona oeste de São Paulo, foi utilizado como primeiro ativo dentro do fundo imobiliário BRC Renda Urbana, sob gestão da BR Capital. O fundo é voltado à exploração de imóveis comerciais dentro das cidades com o intuito de gerar renda para seus cotistas - uma categoria que vem crescendo no setor.

A movimentação teve origem a partir da demanda de famílias proprietárias do empreendimento, que buscavam alternativas para aumentar a liquidez de shopping - o que culminou na criação de um fundo. O projeto teve assessoria da consultoria imobiliária Matchpoint Real Estate.

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Longe dos olhos da Faria Lima, o Shopping Center Lapa fica ao lado do Terminal Lapa e da estação da CPTM, além de estar próximo ao mercadão do bairro. O empreendimento possui 8,2 mil m² de Área Bruta Locável (ABL).

Dentro da estratégia de aquisição de imóveis comerciais, o fundo negocia agora a aquisição de um portfólio de 15 ativos pelo valor de R$ 207 milhões, atualmente em fase de diligência para conclusão.

O pacote reúne 11 agências da Caixa Econômica Federal, duas lojas do Extra, uma unidade ocupada por Dasa e Americanas e um centro comercial em São Luís (MA), distribuídos por dez cidades e cinco estados brasileiros. Os imóveis somam mais de 29 mil m² de ABL e contam com contratos de longo prazo.

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BRC RENDA URBANA/ CENTER LAPA/INCORPORAÇÃO
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