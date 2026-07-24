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ECONOMIA

Fundo estatal Saudita assina memorando de US$ 15 bilhões com Banco dos EUA

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em 24.07.2026, 22:00:00 Editado em 24.07.2026, 22:14:51
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O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita assinou um memorando de entendimento com o Banco de Exportação e Importação dos EUA para estabelecer uma estrutura de financiamento de até US$ 15 bilhões.

Em comunicado anunciado nesta sexta-feira, 24, o fundo saudita informou que fornecerá financiamento de longo prazo via crédito à exportação para empresas de seu portfólio elegíveis a adquirirem bens e serviços de origem americana, fortalecendo os laços comerciais e de investimento entre os dois países.

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O acordo também busca fortalecer cadeias de suprimento, promover inovação digital e industrial e apoiar o desenvolvimento econômico de longo prazo em ambos os países, segundo o comunicado.

A nota ainda destaca que os Estados Unidos são seu maior mercado internacional. "Desde 2017, as compras do fundo e de suas empresas do portfólio junto a fornecedores americanos totalizaram US$ 65 bilhões, contribuindo com cerca de US$ 35 bilhões para o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA", diz o comunicado.

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ARÁBIA SAUDITA banco EUA FINANCIAMENTO MEMORANDO
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