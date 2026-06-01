Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Fundo chinês acerta participação minoritária na Aliança Energia

Escrito por Luciana Collet (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 17:09:00 Editado em 01.06.2026, 17:19:38
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Aliança Geração de Energia, joint venture entre o Global Infrastructure Partners (GIP) e a Vale, deve passar a contar em breve com um investidor chinês. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou que o Cang Yuan Investment Co. adquira uma participação minoritária e sem direito de controle na empresa, o que deve ser feito por meio do GIP Horizon Co-Invest L.P.

O aval para a operação foi publicado nesta segunda-feira, 1º de junho, no Diário Oficial da União.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Outros detalhes da transação, como o montante envolvido e a futura estrutura societária não foram divulgados.

O Cang Yuan Investment é uma subsidiária integral do Silk Road Fund Co., Ltd. (SRF), fundo criado pelo governo chinês com o objetivo promover o desenvolvimento da Iniciativa da Nova Rota da Seda (Belt and Road), programa chinês voltado a apoiar investimentos em infraestrutura, energia e recursos naturais, cooperação industrial, cooperação financeira e desenvolvimento sustentável.

Ao Cade, o fundo afirmou que a compra da participação minoritária na Aliança representa uma oportunidade de investimento estratégico no setor de energia no Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já a Aliança Energia disse que a operação é uma oportunidade para atrair um novo investidor "que poderá acelerar o crescimento da companhia, fortalecer sua capacidade operacional e reforçar sua posição no mercado brasileiro de energia renovável".

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ALIANÇA ENERGIA Cang Yuan Investment Co PARTICIPAÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV