Fundo chinês acerta participação minoritária na Aliança Energia

A Aliança Geração de Energia, joint venture entre o Global Infrastructure Partners (GIP) e a Vale, deve passar a contar em breve com um investidor chinês. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou que o Cang Yuan Investment Co. adquira uma participação minoritária e sem direito de controle na empresa, o que deve ser feito por meio do GIP Horizon Co-Invest L.P.

O aval para a operação foi publicado nesta segunda-feira, 1º de junho, no Diário Oficial da União.

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Outros detalhes da transação, como o montante envolvido e a futura estrutura societária não foram divulgados.

O Cang Yuan Investment é uma subsidiária integral do Silk Road Fund Co., Ltd. (SRF), fundo criado pelo governo chinês com o objetivo promover o desenvolvimento da Iniciativa da Nova Rota da Seda (Belt and Road), programa chinês voltado a apoiar investimentos em infraestrutura, energia e recursos naturais, cooperação industrial, cooperação financeira e desenvolvimento sustentável.

Ao Cade, o fundo afirmou que a compra da participação minoritária na Aliança representa uma oportunidade de investimento estratégico no setor de energia no Brasil.

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Já a Aliança Energia disse que a operação é uma oportunidade para atrair um novo investidor "que poderá acelerar o crescimento da companhia, fortalecer sua capacidade operacional e reforçar sua posição no mercado brasileiro de energia renovável".