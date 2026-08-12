Fundição de alumínio da Rio Tinto recebe socorro de US$ 1,8 bilhão do governo australiano

Os proprietários da maior fundição de alumínio da Austrália, entre eles o grupo Rio Tinto, garantiram um pacote de apoio governamental de US$ 1,8 bilhão para manter a unidade em operação diante dos elevados custos de energia.

A Rio Tinto, controladora majoritária, e seus parceiros na fundição de Tomago, em Nova Gales do Sul, obtiveram respaldo financeiro dos governos federal e estadual australianos. O acordo prevê investimento de 1,1 bilhão de dólares australianos na unidade, segundo o Sydney Morning Herald e o Australian Financial Review. A iniciativa também deve tornar a instalação mais adaptável, permitindo reduzir o consumo de eletricidade em períodos de maior demanda na rede.

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De acordo com o Australian Financial Review, a fundição receberá 2,5 bilhões de dólares australianos ao longo de 10 anos, com recursos de contribuintes do governo federal e de Nova Gales do Sul, em um arranjo que inclui a modernização financiada pela Rio Tinto.

A expectativa é que o acordo seja formalizado nesta quinta-feira.

*Com informações da Dow Jones Newswires