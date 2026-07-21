Fundador do Nubank, David Vélez passa a fazer parte do conselho da OpenAI

O fundador do Nubank, David Vélez, foi nomeado como integrante dos conselhos de administração da OpenAI Foundation e do OpenAI Group PBC, conforme comunicado publicado nesta terça-feira, 21, pela dona do ChatGPT. Além dele, o presidente e CEO do BNY, Robin Vince, também foi nomeado.

Vélez fundou o Nubank em 2013 e também é presidente e CEO da instituição. A OpenIA ressalta que o banco se tornou "uma das maiores plataformas de serviços financeiros digitais do mundo, com mais de 135 milhões de clientes". Com a nomeação, passa a ajudar na definição dos rumos da empresa de inteligência artificial.

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Já Vince lidera a BNY, uma empresa global de serviços financeiros. Ele passou 26 anos no Goldman Sachs, onde foi sócio e membro do Comitê de Gestão. "Desde que assumiu o cargo de CEO, em 2022, ele liderou uma ampla reformulação da empresa, simplificando seu modelo operacional, acelerando os investimentos em IA e dados e fortalecendo sua cultura de inovação e execução", aponta a OpenIA sobre a governança liderada pelo novo membro do conselho.

Para a empresa,os profissionais trazem perspectivas complementares sobre como a tecnologia pode remodelar setores e impulsionar o crescimento econômico por liderarem instituições globais em meio a mudanças tecnológicas e de mercado.

"David e Robin são líderes excepcionais que usaram a tecnologia para remodelar os serviços financeiros e expandir oportunidades em escala global. A sua experiência será inestimável à medida que a OpenAI atende mais empresas e pessoas ao redor do mundo, trabalhando para garantir que a IA beneficie a todos", disse Bret Taylor, presidente dos conselhos da OpenAI Foundation e do OpenAI Group PBC.