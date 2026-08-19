Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Funcionários aprovam acordo com Cargill e encerram locaute nos EUA

Escrito por Guilherme Nannini (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os funcionários da unidade de processamento de carne bovina da Cargill em Fort Morgan, no Estado do Colorado (EUA), representados pelo sindicato Teamsters Local 455, votaram a favor da ratificação de um novo acordo coletivo de trabalho, informou a companhia em atualização oficial divulgada na segunda-feira, 17. A aprovação do contrato encerra um impasse trabalhista que durava quase três meses e autoriza a reabertura da planta industrial.

A unidade de Fort Morgan estava com as atividades interrompidas desde 20 de maio, quando a Cargill decretou um locaute e impediu a entrada de cerca de 2 mil funcionários, depois que 85% dos trabalhadores sindicalizados rejeitaram uma proposta contratual anterior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

À época, a multinacional justificou a paralisação forçada alegando que a ameaça de greve trazia riscos operacionais e de segurança alimentar ao manejo de animais vivos.

A decisão foi criticada pelo secretário-tesoureiro do Teamsters Local 455, Dean Modecker, que acusou a empresa de adotar uma postura abusiva contra os empregados durante a negociação.

Conforme o plano divulgado pela Cargill, a retomada das operações ocorrerá de forma gradual e por etapas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os trabalhadores passarão por treinamentos de reciclagem e por atividades de preparação do maquinário e das áreas de produção após o período prolongado de inatividade.

O cronograma para o reinício do abate de gado será coordenado diretamente com os pecuaristas fornecedores da região, à medida que as equipes concluírem a capacitação.

A empresa informou ainda que continuará a utilizar sua rede logística complementar para atender os clientes da cadeia de carne bovina durante a transição e ressaltou que não fornecerá detalhes financeiros do contrato ratificado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CARGILL/EUA/LOCAUTE/FIM
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV