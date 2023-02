FTS arremata área no Porto de Paranaguá com valor de outorga de R$ 1 mi

Matheus Piovesana (via Agência Estado)

A FTS Participações Societárias arrematou o arrendamento da área portuária PAR50, no Porto de Paranaguá, no Paraná, com valor de outorga ofertado de R$ 1 milhão. A empresa foi a única proponente em leilão realizado na tarde desta sexta-feira, 24, na B3, em São Paulo.

A área tem 85 mil metros quadrados e fica a oeste do cais do porto.

O espaço é voltado a granéis líquidos, de acordo com a Portos do Paraná, empresa pública estadual responsável pela administração do complexo portuário de Paranaguá e Antonina (PR).

O diretor institucional da FTS Participações, Alex Ávila, disse que os investimentos para a operação da área PAR50 devem começar em dois anos.

O arrendamento, de 25 anos, prevê R$ 338,2 milhões em investimentos.

"Para a operação, temos ainda etapas a serem superadas", afirmou Ávila em coletiva de imprensa para comentar o resultado do leilão. "Temos algo como dois anos para começar a fazer os investimentos."

A FTS arrematou, no ano passado, outra área do porto, a PAR32, que teve o contrato assinado nesta semana. A PAR50 é uma área de movimentação de um tipo de carga que a empresa hoje não opera.

Ávila afirmou que a ideia é diversificar o negócio da companhia. "Buscamos ampliar o nosso portfólio de serviços, e obviamente elevando o nosso nível de serviço junto ao mercado."