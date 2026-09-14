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Frete sobe 1,04% em agosto mesmo com novo recuo do diesel, aponta IFR

Escrito por Gabriela da Cunha (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O preço médio do frete por quilômetro rodado encerrou agosto em R$ 8,72, ante R$ 8,63 em julho, alta de 1,04%, segundo o Índice de Frete Rodoviário da Edenred (IFR), elaborado a partir de dados da plataforma Repom. A elevação ocorre apesar do alívio nos custos operacionais com o diesel, que registrou em agosto o quarto mês consecutivo de queda nas bombas, de acordo com o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL).

No mês passado, o diesel comum caiu 1,17% e terminou a R$ 6,70 o litro, enquanto o diesel S-10 recuou 0,70%, para R$ 7,05, segundo o IPTL.

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Segundo a Edenred, a necessidade de adequação a novas regras e o aumento da fiscalização contribuíram para a alta do frete em agosto. A entrada em vigor da Lei nº 15.485/2026, conhecida como Lei do Frete Mínimo, reforçou a exigência de cumprimento do piso mínimo e ampliou a fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) sobre a aplicação do piso e a emissão do Código Identificador da Operação de Transporte (CIOT) em praticamente todas as modalidades de transporte de carga.

Além disso, a dinâmica do agronegócio também pressionou os fretes, com o fim da colheita da segunda safra de milho aquecendo a demanda por caminhões. A Edenred avalia que esse movimento pode manter o viés de alta em setembro, em meio à valorização do grão e às incertezas do setor sobre os possíveis impactos do El Niño na próxima safra.

"Para setembro, o mercado deve seguir atento ao comportamento das cotações do milho e às condições climáticas, fatores que podem manter os custos do transporte de cargas em patamares elevados", avalia o diretor de Unidades de Negócios da Edenred Mobilidade, Vinicios Fernandes.

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FRETE/IFR/AGOSTO
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