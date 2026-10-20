Frete no Brasil sobe 0,57% em setembro ante agosto com alta do diesel. aponta órgão

O custo do transporte rodoviário voltou a subir no Brasil em setembro, puxado pela alta dos combustíveis e pela dinâmica de demanda, especialmente no agronegócio. O preço médio do frete por quilômetro rodado chegou a R$ 8,77, avanço de 0,57% em relação a agosto (R$ 8,72), segundo o Índice de Frete Rodoviário da Edenred (IFR), elaborado com dados da plataforma Repom.

A pressão veio principalmente do diesel, influenciado pela nova escalada do petróleo no mercado internacional em meio às tensões geopolíticas no Oriente Médio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Pelo Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), o diesel S-10 subiu 2,70% em setembro, com média nacional de R$ 7,24 por litro, enquanto o diesel comum teve alta de 1,33%, a R$ 6,84.

Como o combustível tem peso relevante no custo da operação, as oscilações nas bombas repercutem diretamente no transporte de cargas.

O IFR também atribui parte do movimento ao aquecimento do setor, com o agronegócio registrando forte desempenho nas exportações e exigindo maior disponibilidade de frotas, explicou a Edenred.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A alta acumulada do diesel S-10 levou ainda a um reajuste regulatório do piso mínimo do frete. No fim de setembro, a variação do combustível superou 5% em algumas regiões, acionando o mecanismo da Lei nº 13.703/2018 para reajuste extraordinário.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou em 29 de setembro a Portaria SUROC nº 22, em vigor desde o dia 30, atualizando o valor de referência do diesel S-10 usado no cálculo dos coeficientes e mantendo o reforço da fiscalização por meio do Código Identificador da Operação de Transporte (CIOT).

Para a Edenred, o mercado já incorporou os ajustes. "Setembro foi marcado pelo aumento do preço dos combustíveis, que atualiza a tabela de pisos mínimos de frete e o valor de referência do diesel S-10 diante da alta acumulada do combustível e da necessidade de recomposição dos custos operacionais do setor", explicou o diretor de Unidades de Negócios da Edenred Mobilidade, Vinicios Fernandes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo ele, com a fiscalização mais rigorosa do cumprimento dos pisos e da emissão do CIOT, o mercado de fretes já incorporou esses ajustes.

"Para outubro, a expectativa é de uma possível pressão adicional, reflexo ainda da atualização da tabela do piso mínimo do frete e da escoagem da safra, que tende a exigir maior disponibilidade do transporte ", avaliou Fernandes.