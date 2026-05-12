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Frente Parlamentar de Combate à Pirataria critica MP com fim da 'taxa das blusinhas'

Escrito por Eduardo Rodrigues (via Agência Estado)
Publicado em 12.05.2026, 20:12:00 Editado em 12.05.2026, 20:25:22
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A Frente Parlamentar Mista em Defesa da Propriedade Intelectual e Combate à Pirataria (FPI) divulgou nota nesta terça-feira, 12, se posicionando contra a Medida Provisória assinada na noite desta terça-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva zerando a chamada "taxa das blusinhas" - tributo cobrado sobre compras internacionais de até US$ 50.

"A medida enfraquece a indústria nacional e amplia a concorrência desleal com empresas brasileiras, que seguem submetidas a uma alta carga tributária", avaliou a frente parlamentar.

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O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, argumentou mais cedo que "o contrabando foi eliminado" com a taxa das blusinhas, o que permitiu ao governo zerar o tributo.

O presidente da FPI, deputado Júlio Lopes (PP-RJ), criticou a decisão. "Não existe competitividade quando o empresário brasileiro paga impostos altos e o produto importado entra sem tributação. Isso prejudica empregos, produção nacional e o comércio formal", afirmou.

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