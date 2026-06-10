Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Frasers Group lança oferta de cerca de 2 bi de euros pela alemã Hugo Boss

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em 10.06.2026, 15:56:00 Editado em 10.06.2026, 16:07:19
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Frasers Group anunciou que lançará uma oferta em dinheiro de aproximadamente 1,98 bilhão de euros para assumir o controle total da empresa de moda alemã Hugo Boss.

A empresa britânica disse na quarta-feira, 10, que oferecerá 38 euros por ação para a participação de aproximadamente 74% que ainda não possui. A expectativa é de concluir o negócio na segunda metade do ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Hugo Boss está atualmente no meio de um plano estratégico até 2028 e afirmou em março que espera que as vendas e os lucros caiam em 2026 durante um período de "realinhamento deliberado".

O negócio está sujeito ao cumprimento de requisitos regulatórios, e a oferta não está sujeita a um limite mínimo de aceitação, disse a Frasers. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Frasers Group Hugo Boss LANÇAMENTO oferta
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV