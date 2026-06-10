Frasers Group lança oferta de cerca de 2 bi de euros pela alemã Hugo Boss

O Frasers Group anunciou que lançará uma oferta em dinheiro de aproximadamente 1,98 bilhão de euros para assumir o controle total da empresa de moda alemã Hugo Boss.

A empresa britânica disse na quarta-feira, 10, que oferecerá 38 euros por ação para a participação de aproximadamente 74% que ainda não possui. A expectativa é de concluir o negócio na segunda metade do ano.

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A Hugo Boss está atualmente no meio de um plano estratégico até 2028 e afirmou em março que espera que as vendas e os lucros caiam em 2026 durante um período de "realinhamento deliberado".

O negócio está sujeito ao cumprimento de requisitos regulatórios, e a oferta não está sujeita a um limite mínimo de aceitação, disse a Frasers. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado