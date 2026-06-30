França: ministro alerta para riscos de baixa do PIB e cita possível ajuste de previsões

O ministro das Finanças da França, Roland Lescure, afirmou nesta terça-feira (30) ver riscos de baixa para a projeção de crescimento de 0,9% do Produto Interno Bruto (PIB) francês em 2026. Ainda assim, disse esperar expansão no segundo trimestre deste ano, apesar do cenário incerto.

"Podemos ajustar as previsões de crescimento da França nas próximas semanas", afirmou.

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Por outro lado, o ministro avaliou que a desaceleração da inflação no país é um sinal de retomada econômica, após a taxa anual do índice de preços ao consumidor (CPI) desacelerar para 1,8% em junho, de 2,4% em maio, segundo dados divulgados hoje.

"Esta é uma notícia muito boa para o poder de compra. A poupança dos franceses será mais bem remunerada", disse, em entrevista à BFMTV.

*Com informações da Dow Jones Newswires