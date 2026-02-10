Leia a última edição
França: exportações de vinhos e destilados aos EUA caem 21% em 2025 com tarifas e câmbio

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 10.02.2026, 09:13:00 Editado em 10.02.2026, 09:19:47
As exportações da França de vinhos e destilados atingiram 14,3 bilhões de euros em 2025, o que representa um declínio de 8% em comparação com 2024, acompanhado por uma queda de 3% nos volumes, diante do mercado abalado por tensões econômicas e geopolíticas, afirmou a Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux (FEVS), o órgão responsável para o assunto, em comunicado nesta terça-feira, 10.

Apenas para os EUA, as exportações recuaram 21%, ou 3 bilhões de euros, por conta da introdução de tarifas alfandegárias e condições cambiais adversas. Os volumes caíram abaixo do limite de 30 milhões de caixas (-9%), refletindo o armazenamento preventivo no final de 2024 e a incerteza econômica que afeta o comportamento do consumidor.

Os embarques diretos para a China, por sua vez, registraram 767 milhões em exportações, o que é uma redução de 20%, por conta da economia sob pressão. As informações mencionam que as taxas antidumping "penalizaram severamente" as exportações de conhaque, armanhaque e outras bebidas francesas à base de vinho.

"Em 2025, nossas exportações diminuíram tanto em volume quanto em valor. No entanto, vinhos e destilados continuam sendo o terceiro maior superávit comercial da França", observou o presidente da FEVS, Gabriel Picard. "Tensões geopolíticas, disputas comerciais, flutuações cambiais, bem como a queda na confiança do consumidor, afetaram nossas exportações", acrescentou.

EUA França Tarifas TRUMP vinhos
