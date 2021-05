França corta PIB do 1º trimestre de alta de 0,4% para queda de 0,1% ante 4º tri

Continua após publicidade

O Instituto Nacional de Estatística e Estudos Econômicos (Insee) fez um corte no Produto Interno Bruto (PIB) da França do primeiro trimestre: de alta de 0,4%, apontada em leitura preliminar divulgada em 30 de abril, para queda de 0,1%, informada nesta sexta-feira (28). As duas variações são em comparação com o quarto trimestre de 2020.