FPA defende subsídio ao diesel, mas pondera preocupação com endividamento do governo

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) defendeu a renovação da subvenção de R$ 2,12 por litro do diesel por um mês, anunciada nesta terça-feira, 27, pelo governo. "É necessária. Sem a subvenção do diesel, estamos falando de diesel próximo de R$ 10, que inviabiliza qualquer produção, qualquer cadeia produtiva. Mas estamos muito preocupados com o tamanho do endividamento do governo", disse o presidente da FPA, deputado federal Pedro Lupion (Republicanos-PR) nesta terça-feira.

Em nota, o Ministério do Planejamento e Orçamento afirmou que o impacto fiscal continuará sendo coberto pelas receitas extraordinárias com a exploração de petróleo. A estimativa da equipe econômica é de que a medida custe cerca de R$ 10,5 bilhões a cada mês.

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Lupion destacou que o déficit primário acumulado da União é de R$ 94,87 bilhões, ao mesmo tempo que a dívida bruta do governo geral (DBGG) atingiu R$ 11,1 trilhões, o equivalente a 82,9% do Produto Interno Bruto (PIB). "Há um comprometimento enorme. E as promessas que foram feitas pelo governo neste segundo turno de campanha acabaram custando R$ 400 bilhões por ano. Essa conta o brasileiro vai ter que pagar", afirmou. "Não sabemos como isso será feito. A manutenção da nossa competitividade na produção agropecuária depende do custo de frete e do custo de combustível. O governo vai ter que cuidar disso prontamente", defendeu Lupion.