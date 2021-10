Formação Bruta de Capital Fixo cresceu 2,2% em julho ante junho, diz Ipea

Da Redação

A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), medida do que o país investe em máquinas, equipamentos, construção civil e pesquisa, avançou 2,2% em julho, na comparação a junho, com ajuste sazonal, mostra indicador divulgado nesta segunda-feira pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Na comparação a julho do ano passado, o Indicador Ipea de Formação Bruta de Capital Fixo mostrou alta de 27,7%. Desta forma, o indicador passa a registrar crescimento de 16% no acumulado de 12 meses.

A abertura mais detalhada do indicador de investimento do Ipea mostra que o consumo aparente de máquinas e equipamentos (Came) - produção doméstica líquida das exportações, acrescida das importações - aumentou 3,9% em julho, frente a junho, com ajuste.

Dos componentes do Came, a produção interna de bens de capital líquida de exportações cresceu 18,7% em julho. Já a importação de itens desse segmento recuou 26,2%.

O indicador de construção civil, por sua vez, avançou 3,7%, na série dessazonalizada. Foi a quinta alta consecutiva do setor para essa base de comparação.