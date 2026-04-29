Ford eleva guidance com reembolso de tarifas, mas aumenta despesas de capital

A Ford Motors anunciou lucro líquido de US$ 2,5 bilhões no primeiro trimestre de 2026, de acordo com comunicado divulgado pela empresa nesta quarta-feira, 29.

O lucro ajustado por ação foi de US$ 0,66, acima do esperado por especialistas do FactSet de US$ 0,18. A empresa automotiva registrou ainda receita de US$ 43,3 bilhões, também acima das expectativas do mercado de US$ 42,7 bilhões.

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A Ford elevou, ainda, as projeções para o lucro antes de impostos e tributos no ano completo de 2026. Agora, a empresa prevê um guidance entre US$ 8,5 bilhões até US$ 10,5 bilhões, quando antes eram entre US$ 8 bi e US$ 10 bi. Os resultados foram impulsionados pelo ressarcimento de US$ 1,3 bilhão em tarifas após a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos declarar o tarifaço de Donald Trump ilegal em fevereiro de 2026.

Contudo, as despesas de capital também subiram, passando para US$ 10,5 bilhões. Anteriormente, os gastos previstos eram de US$ 9,5 bilhões. No comunicado, a Ford afirma ainda que o guidance "não inclui potenciais impactos de um conflito prolongado no Oriente Médio ou de uma recessão significativa na economia dos EUA".

As ações da empresa subiram logo após a publicação dos resultados, mas trocaram sinal e passaram a cair. Por volta das 18h30, a Ford caía 0,74% após o fechamento da sessão em Wall Street.

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*Com informações de Dow Jones Newswires.