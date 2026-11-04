Força Sindical: Selic em 13,75% deve reduzir investimentos em 2027

A Força Sindical criticou a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de manter a Selic em 13,75% ao ano. Em nota, o presidente da entidade, Miguel Torres, avaliou que os juros nesse patamar devem reduzir os investimentos no próximo ano.

Torres destaca que a taxa elevada restringe o crédito, a produção e a geração de empregos, além de comprometer o consumo e o crescimento econômico. A entidade defende a redução da Selic e medidas para ampliar a oferta de crédito a consumidores e empresas.